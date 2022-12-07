Путин поддержал идею уголовного наказания за использование утекших баз данных. С ними работают журналисты (например, так «Медуза» и «Настоящее время» вычислили зятя Путина)

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Президент России Владимир Путин поддержал идею введения уголовной ответственности за незаконный оборот персональных данных — в частности, за использование утекших баз данных.

С соответствующим предложением на заседании Совета по правам человека с участием президента выступил председатель «Национального антикоррупционного комитета» Кирилл Кабанов.

Кабанов напомнил Путину про утечки данных клиентов и , случившиеся в начале 2022 года и отметил, что они могут «повлечь совершенно конкретные негативные последствия».

«Те, кто использует эти данные, должны знать и понимать, что они используют украденные данные. Именно так, потому что даже украденное имущество — добросовестный приобретатель ведь не знает, что покупает украденный товар. По аналогии, то же самое и здесь», — ответил Путин.

Помимо предложения о введении уголовной ответственности за использование утекших баз данных, Путин также согласился с предложением Кабанова ввести оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечки. Президент пообещал дать соответствующие поручения МВД.

Утекшие базы данных в своей работе используют, в том числе, журналисты-расследователи. В частности, в том числе при помощи утечки из «Яндекс.Еды» журналисты «Медузы» и смогли вычислить нового гражданского мужа дочери Путина Марии Воронцовой. Данные из утечки «Гемотеста» использовались «Медузой» в расследовании о сыне замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

Компании, которые допустили утечки своих баз данных, несут минимальную ответственность. Так, «Яндекс.Еда» и «Гемотест» были оштрафованы за утечки на 60 тысяч рублей каждая — это максимальный штраф, который по действующему законодательству может наложить суд. В Минцифры еще в апреле предложили ввести для компаний оборотные штрафы — 1% от совокупной выручки за год.

Расследование про мужа дочери Путина

Два мужа Марии Воронцовой (дочери Путина) избежали санкций. Но одному из них война все равно испортила жизнь Расследование «Медузы» и «Настоящего времени»

Расследование про мужа дочери Путина

Два мужа Марии Воронцовой (дочери Путина) избежали санкций. Но одному из них война все равно испортила жизнь Расследование «Медузы» и «Настоящего времени»