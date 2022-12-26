Новогодние елки для российских чиновников закупят в «недружественной» Польше

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Новогодние елки для Совета Федерации и Счетной палаты России закупят в Польше, внесенной российскими властями в список «недружественных» стран. Соответствующий контракт на портале госзакупок обнаружил телеграм-канал «Полигон.медиа».

Согласно документу, опубликованному 24 декабря, управление по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента РФ намерено приобрести у польского поставщика шесть пихт Нордмана «с густой и симметричной кроной» высотой от 2,3 до 4,5 метра. Потратить на это планируется 218 тысяч рублей.

Список «недружественных» стран появился в России в 2021 году. Первоначально туда вошли США и Чехия. После начала полномасштабной войны в Украине в список «недружественных» стран были добавлены все члены Евросоюза, а также Япония, Австралия, Новая Зеландия, Украина и некоторые другие страны, поддержавшие западные санкции против России. На данный момент в список включены 49 государств.

«Недружественным» странам ограничена возможность нанимать граждан России для работы в своих дипмиссиях. Помимо этого, физические и юридические лица из РФ могут расплачиваться с кредиторами из «недружественных» стран в рублях, а не в валюте, прописанной в кредитных соглашениях.

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