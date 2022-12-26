«Нацизм рядом, но апокалипсиса пока не будет». Медведев подвел итоги 2022 года в статье «Наши люди, наша земля, наша правда»

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в «Российской газете» статью «Наши люди, наша земля, наша правда», в которой в шести пунктах подвел итоги 2022 года.

В числе прочего он объяснил, зачем Россия развязала войну в Украине, повторив тезисы Владимира Путина о «денацификации» и «демилитаризации», но также упомянув среди целей «защиту наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России».

«Нацизм рядом, но он не пройдет, — пишет Медведев. — Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому».

В других пунктах он сообщил, что России теперь на Западе говорить и договариваться «не с кем, не о чем, да и незачем», поэтому страна будет развивать отношения с «остальным миром».

Кроме того, Медведев отверг мирные переговоры с нынешними властями Украины и заявил о сохраняющейся ядерной угрозе. Но заверил, что «апокалипсиса пока не будет».

Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, — это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было — ответно-встречный удар или превентивный.

Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить.

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