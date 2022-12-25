В Саратовской области бывшего депутата от «Единой России» заподозрили в поджоге военкомата

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Полиция в Саратовской области задержала 41-летнего Даниила Акимова, которого подозревают в том, что он поджег военкомат в селе , сообщило издание Baza.

По его информации, пожар в военкомате произошел в ночь на 23 декабря после того, как в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Огнем поврежден кабинет дежурного. Пожар потушили до того, как огонь перекинулся на другие помещения.

Задержанный Даниил Акимов, по информации Baza, сознался, что устроил пожар из хулиганских побуждений.

Издание утверждает, что в 2011 году Акимов работал депутатом в совете Знаменского муниципального образования от «Единой России», а также был индивидуальным предпринимателем. В 2022 году его осудили по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

После начала российского вторжения в Украину в городах и селах России стали чаще поджигать военные комиссариаты. Таких случаев стало значительно больше после того, как в сентябре власти РФ объявили о мобилизации.

Читайте также

С начала войны в России совершили 50 поджогов военкоматов и административных зданий «Медиазона» рассказала, кого и как преследуют за эти нападения

Читайте также

С начала войны в России совершили 50 поджогов военкоматов и административных зданий «Медиазона» рассказала, кого и как преследуют за эти нападения