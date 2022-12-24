В Москве насильно забрали в армию преподавателя, у которого диагностирован рак. В военкомате его назвали «живым мясом» и обещали отправить на фронт

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Московского педагога Даниила Мятина, у которого диагностирован рак, насильно забрали в армию. Несмотря на то, что мужчину недавно прооперировали, в военкомате его признали годным к службе. Об этом сообщают Doxa и Sota.

«Даня находится в городском сборном пункте. Утром к нему в квартиру пришел участковый и, применяя силу, забрал его в военкомат. Сейчас он находится без связи и без документов, к нему не пускают, чтобы передать вещи», — сообщила подруга педагога.

Sota пишет, что матери Мятина в военкомате сказали, что ее сын «живое мясо, поэтому ему не нужно никакое обжалование», а также пообещали отправить его в зону боевых действий, несмотря на то, что мужчина ранее не служил в армии.

Мобилизация в России началась 21 сентября и, как утверждают российские власти, закончилась в конце октября, однако президент России Владимир Путин до сих пор не подписал соответствующего указа. Власти настаивают, что в подобном указе нет необходимости.

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