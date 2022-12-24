Талибы запретили женщинам ходить на работу в неправительственные организации. На днях им запретили посещать университеты

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Правительство Афганистана, сформированное движением « », велело всем неправительственным организациям в стране запретить женщинам ходить на работу, сообщает агентство Reuters.

Associated Press описывает запрет иначе: согласно сообщениям агентства, НПО велено прекратить нанимать женщин.

В правительстве объяснили запрет тем, что некоторые сотрудницы таких организаций не одеваются в соответствии с талибской интерпретацией мусульманского дресс-кода.

В ООН выразили «глубокую обеспокоенность» сообщениями о запрете и осудили меру.

«ООН в Афганистане и ее партнеры… напоминают де-факто правителям страны, что лишение женщин свободы воли решать свою собственную судьбу, лишение их прав и систематическое исключение из всех аспектов общественной и политической жизни ведут страну назад и обесценивает усилия по какому-либо значительному миру или стабильности», — сказано в заявлении.

О новом запрете было объявлено через несколько дней после введения запрета для женщин посещать университеты, вызвавшего широкий международный резонанс.

24 декабря в городе Герат на западе страны несколько десятков женщин вышли на акцию протеста против запрета на посещение вузов; силовики применили против них водомет.

Против протестующих женщин в Герате применяют водомет

После возвращения к власти в Афганистане в 2021 году талибы, вопреки своим первоначальным заявлениям, последовательно ограничивают права женщин. В частности, для женщин ввели требование носить на улице одежду, покрывающую их с головы до ног, а также ввели ограничение на работу во многих отраслях. Девочкам запретили посещать средние и старшие классы школы.