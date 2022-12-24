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Роскомнадзор заблокировал новый адрес сайта телеканала tvrain.tv, о запуске которого редакция объявила 16 декабря.

На сайте Роскомнадзора указано, что доступ ограничен к всему сайту. По запросу какого органа это было сделано, ведомство не указало.

«Мы рассчитываем, что после обновления наших мобильных приложений читать и смотреть "Дождь" [в России] можно будет и без VPN», — заявили на телеканале.

Объявляя о возобновлении работы своего сайта, «Дождь» отмечал, что он пока работает без пейволла — все видео в архиве на нем доступны без подписки.

Сайт «Дождя» tvrain.ru был заблокирован в начале марта по требованию Генпрокуратуры. Тогда Роскомнадзор заблокировал подавляющее большинство независимых российских медиа (включая «Медузу») из-за освещения войны в Украине. Вскоре телеканал объявил о приостановке вещания.

В июле «Дождь», получив лицензию на вещание от Национального совета Латвии по электронным СМИ, возобновил работу из-за границы. В начале декабря совет отобрал у телеканала лицензию, сославшись на неоднократные нарушения, а также назвав «Дождь» «угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

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