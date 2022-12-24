Подозреваемого в убийстве трех человек у курдского культурного центра в Париже год назад задержали за нападение на мигрантов с саблей

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69-летний бывший машинист, задержанный в Париже по подозрению в убийстве трех человек у курдского культурного центра, ранее задерживали за нападение на мигрантов, заявили в парижской прокуратуре.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Тогда мужчина, которого в СМИ называют Уильям М., напал с саблей на лагерь мигрантов, ранив двоих человек и повредив несколько палаток.

По данным Le Parisien, Уильям М. вышел из тюрьмы 12 декабря. Один из пострадавших в том нападении заявил, что суда по делу еще не было, и задался вопросом, почему подозреваемый оказался на свободе.

В 2016 году мужчину также задерживали за насилие с применением оружия.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Уильям М. во время нападения 23 декабря «очевидно выбрал своей целью иностранцев».

23 декабря около курдского культурного центра в Париже произошла стрельба. Три человека были убиты, трое получили ранения. На месте преступления был задержан 69-летний бывший машинист. Сообщается, что он стрелял не только в культурный центр, но и в ресторан и в парикмахерскую.

После случившегося в Париже произошли столкновения между полицией и собравшимися в районе места преступления людьми. Как пишет France 24, протестующие обвиняли власти в бездействии и пытались прорвать кордон, установленный для защиты прибывшего на место главы МВД. Полиция применила слезоточивый газ.