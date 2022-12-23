В Париже мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо ранены

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В десятом округе Парижа мужчина 69 лет открыл стрельбу на улице, сообщает BFM TV. По последним данным, смертельные ранения получили два человека, еще четверо пострадали. Стрелявший задержан. О его мотивах пока никакой информации нет.

Как рассказал очевидец, мужчина вынул пистолет из сумки и открыл беспорядочную стрельбу. Стрелявшего быстро нейтрализовали.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что из-за произошедшего прерывает поездку по стране и возвращается в Париж. Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативные действия и выразила сочувствие семьям погибших и пострадавших.