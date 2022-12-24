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Александр Овечкин вышел на второе место по количеству забитых шайб в истории НХЛ. На его счету 802 гола

Источник: NHL

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место по количеству забитых шайб в истории НХЛ, забив две шайбы в матче против «Виннипега» («Вашингтон» победил со счетом 4:1).

37-летний россиянин обошел в рейтинге Горди Хоу, выступавшего с середины 1940-х до конца 1970-х, на счету которого 801 гол. Первое место в рейтинге занимает Уэйн Гретцки, забивший за карьеру 894 шайбы.

801-й гол Овечкина
802-й гол Овечкина