Александр Овечкин вышел на второе место по количеству забитых шайб в истории НХЛ. На его счету 802 гола

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место по количеству забитых шайб в истории НХЛ, забив две шайбы в матче против «Виннипега» («Вашингтон» победил со счетом 4:1).

37-летний россиянин обошел в рейтинге Горди Хоу, выступавшего с середины 1940-х до конца 1970-х, на счету которого 801 гол. Первое место в рейтинге занимает Уэйн Гретцки, забивший за карьеру 894 шайбы.

801-й гол Овечкина

802-й гол Овечкина