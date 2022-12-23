Военный комиссар Тюменской области заявил, что ошибки при мобилизации происходили по вине самих призывников

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Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков заявил, что люди, которых мобилизовали по ошибке, сами виноваты в произошедшем, поскольку не обновляли свои учетные данные в военкоматах. Об этом сообщает тюменское издание 72.ru.

«Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства», — заявил Алексей Куличков.

При этом военком добавил, что многие из тех, кого ошибочно мобилизовали, «добровольно» продолжили служить.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Практически сразу после этого в сети стали появляться многочисленные жалобы призывников и их близких о том, что на службу забирают людей, которые не подлежат призыву. Даже после того, как проблема получила широкую общественную огласку, лишь немногие из ошибочно мобилизованных смогли вернуться домой.

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