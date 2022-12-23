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Телеграм-каналу «Можем объяснить» удалось ознакомиться с декларацией о доходах (2-НДФЛ) олимпийской чемпионки, главы совета директоров «Национальной медиа группы» (НМГ) Алины Кабаевой.

Из документов следует, что в 2021 году зарплата Кабаевой в НМГ составила 155,4 миллиона рублей, то есть примерно 12,95 миллиона рублей в месяц.

У Кабаевой, следует из документов, доступ к которым получили в «Можем объяснить», также есть вклады в двух банках — ВТБ и СМП. Их общая сумма составляет около 335 тысяч рублей.

Как отмечает издание, в 2018 году Кабаева получила в НМГ 785 миллионов рублей в год, в 2019 году — 55,4 миллиона, а в 2020 году — 300 миллионов.

НМГ принадлежит половина Первого канала и СТС Медиа, а также Пятый канал, «Рен ТВ» и ряд других телеканалов — эфирных и платных, стриминговая платформа More.TV, издания «Спорт-Экспресс», «Известия», кино- и телекомпании.

После начала российского вторжения в Украину и НМГ, и лично Кабаева оказались под санкциями. На НМГ ограничительные меры наложили за пропаганду, а на Кабаеву, помимо прочего, за близкие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

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