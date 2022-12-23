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Политик Алексей Навальный высказался о российских обстрелах энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующий пост опубликован в его соцсетях.

«Изумляет, с каким злорадством и смакованием наши пропагандисты (в моем случае — радиоточка в камере) рассказывают о разрушении энергосистемы Украины», — пишет Навальный.

Нет, я, конечно, не жду от этих упырей элементарного сочувствия к мирным невинным людям, оказавшимся в ужасной ситуации. Скорее недоумеваю, почему они не могут взглянуть немного дальше собственного носа и принять в расчет простые вещи.

Во-первых, указывает он, удары по гражданской инфраструктуре «демонстрируют совсем не мощь и удаль российского оружия, а наоборот, беспомощность российской армии». Жители России, по мнению Навального, понимают, что никакого военного смысла в этих ударах нет.

Во-вторых и главных, пишет он, удары по Украине наносятся ракетами, «придуманными (а часто и сделанными) еще в СССР» и иранскими дронами, которые Навальный называет «летающими мопедами».

Украина, продолжает Навальный, точно сможет «создать что-то не хуже иранского летающего мопеда, а скорее всего, даже лучше». И тогда, предупреждает он, она начнет наносить ответные удары по российской территории. «В том, как работает наша ПВО, мы убедились на практике — никак», — пишет Навальный.

Вскоре убедимся, что, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. И тогда украинцы вырубят свет и тепло сначала в Курске и Белгороде, потом в Воронеже, а потом и в Москве. Кому мы будем жаловаться на то, что еду детям нужно разогревать на пламени свечи?

Российские войска с 10 октября наносят массированные удары по украинским городам. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские обстрелы стали ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября. По данным «Укрэнерго», озвученным в первой половине декабря, в стране из-за обстрелов повреждены все тепло- и гидроэлектростанции. По всей Украине уже несколько месяцев проводятся стабилизационные отключение электричества — на несколько часов в день. Из-за продолжающихся обстрелов в Киеве, Одессе и других городах электричество неоднократно отключалось и в аварийном режиме, останавливалась подача воды и тепла.

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