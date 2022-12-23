Депутат из Петербурга попросил Генпрокуратуру завести уголовное дело на Путина из-за слова «война»

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Муниципальный депутат петербургского МО «Смольнинское» Никита Юферев обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина по статье о распространении «фейков» о российской армии.

Юферев просит проверить выступление президента на пресс-конференции 21 декабря для кремлевского пула в Москве, в ходе которого он произнес слово «война». «Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал Путин журналистам.

«За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек», — пояснил Юферев.

В сентябре на Юферева составляли протокол о «дискредитации» армии после того, как депутаты МО «Смольнинское» призывали Госдуму выдвинуть обвинение в госизмене против Владимира Путина из-за войны в Украине.

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