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Российская армия в ходе «спецоперации» в Украине поразила более 1300 критически важных объектов, заявил на брифинге начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», — цитирует слова военного «Интерфакс».

Как утверждает Герасимов, в ходе войны в Украине Россия «впервые в боевых условиях применила гиперзвуковое оружие». «Авиационный ракетный комплекс „Кинжал“ показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — сказал он.

По сведениям Герасимова, в настоящее время линия фронта в Украине растянулась на 815 километров. «С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль всей территории ДНР», — добавил он.

Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников Вооруженные силы РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

Размер военной помощи, полученной Украиной от западных стран, Герасимов оценил в 100 миллиардов долларов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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