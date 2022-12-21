«Страна дает все». Путин заявил, что у российской армии нет ограничений по финансированию

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У России нет ограничений по финансированию Вооруженных сил, заявил Владимир Путин, выступая 21 декабря на коллегии Минобороны РФ.

Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться (цитата по «Интерфаксу»).

Путин отметил, что у военнослужащих РФ все должно быть на высшем уровне. «Необходимо оснастить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения, — сказал он. — Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Снабжение должно осуществляться из реальных потребностей. Если какие-то ведомственные нормативы устарели, их нужно быстро менять».

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