Шойгу предложил довести численность армии до полутора миллионов. То есть призвать еще 350 тысяч человек

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Численность российских Вооруженных сил РФ необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту — до 695 тысяч человек. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Сейчас штатная численность ВС РФ указом президента определена в 1 150 628 военнослужащих с 1 января 2023 года. Таким образом, в армию собираются отправить еще около 350 тысяч человек.

Шойгу озвучил ряд других преобразований армии. В частности, министр заявил о планах создать «два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа» и усилить группировку войск на северо-западе «учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ».

«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим», — ответил министру президент РФ Владимир Путин.

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