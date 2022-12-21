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Глава Twitter Илон Маск заявил, что покинет свой пост, когда найдет себе «достаточно глупого» сменщика.

«Я уйду в отставку с поста гендиректора сразу, как только найду дурака, который согласится взяться за эту работу. После этого я буду заниматься только кодом и серверами», — написал он в твиттере.

Так он прокомментировал результаты опроса, который запустил сам, — о том, стоит ли ему оставаться в Twitter или уйти в отставку.

По итогам голосования среди пользователей твиттера, состоявшегося 19 декабря, 57,5% пользователей высказались за отставку Маска. Всего в опросе приняли участие 17,5 миллиона человек.

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