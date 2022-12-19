Илон Маск запустил голосование: «Должен ли я уйти с поста главы Twitter?»

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Владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, спросив у пользователей о том, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети. Он пообещал, что примет любые результаты голосования.

На момент написания заметки 56% пользователей соцсети проголосовали за то, чтобы Маск ушел в отставку. В голосовании приняли участие почти 12 миллионов пользователей.

По ходу голосования Маск публиковал такие твиты-комментарии: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут исполниться» и «Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают».

Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября. Он заявил, что компания ежедневно теряет более четырех миллионов долларов. Маск предупредил, что Twitter будет делать много «глупостей» в ближайшее время, пытаясь перестроить свою работу. Бизнесмен уволил примерно половину сотрудников компании, а оставшимся предложил работать сверхурочно, чтобы «хардкорно» строить новый Twitter. По данным СМИ, после этого еще сотни человек передумали оставаться в компании.

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