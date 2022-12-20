«Вы мрази. Вы ****** фашисты». Футболистка сборной России Надежда Карпова обратилась к Путину и Лукашенко

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Футболистка сборной России Надежда Карпова в своем обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и Александру Лукашенко после «шутки» Лукашенко о том, что они признают себя «токсичными агрессорами».

Вы — ***** [утырки]. Вы — мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто «токсичные», вы ****** [чертовы] фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам.

Карпова также опубликовала сторис с надписью «Fuck Putler, Fuck war».

Лукашенко «пошутил», что они с Путиным признают себя агрессорами, после двусторонней встречи 19 декабря в Минске. «Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — заявил Лукашенко.

27-летняя Надежда Карпова, выступающая за испанский «Эспаньол», является одной из немногих российских спортсменок и спортсменов, кто открыто высказывается против российского вторжения в Украину. В своем инстаграме она регулярно публикует антивоенные посты.

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