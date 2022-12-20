В Германии суд приговорил к двум годам условно 97-летнюю бывшую машинистку, которая в годы Второй мировой работала в нацистском концлагере

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Суд в Германии приговорил к двум годам лишения свободы условно 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, которая в годы Второй мировой войны работала секретарем в концентрационном лагере Штуттгоф. Ее признали причастной к убийству более десяти тысяч человек, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По данным следствия, Фюрхнер с 1943 по 1945 год работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где занималась корреспонденцией коменданта, вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера, а также выполняла другие административные обязанности.

Адвокаты женщины настаивали на том, что она не знала о совершаемых массовых убийствах на территории лагеря, однако сторона обвинения смогла доказать, что Фюрхнер была полностью осведомлена о происходящем. В Штуттгофе были убиты около 65 тысяч человек.

«Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что была в Штуттгофе в то время — это все, что я могу сказать», — заявила Фюрхнер в конце судебного процесса.

Дело против Ирмгард Фюрхнер было возбуждено в 2021 году. Первое заседание должно было состояться в конце сентября того же года, однако тогда она попыталась сбежать из дома престарелых, где она находилась. Она на такси добралась до Гамбурга, где вскоре ее задержали.

Ранее в 2022 году суд в Германии приговорил к пяти годам тюремного заключения 101-летнего Йозефа Шюца, который с 1942 по 1945 год работал охранником в концлагере Заксенхаузен, признав его причастным к убийству более трех с половиной тысяч узников лагеря.

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