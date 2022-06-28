В Германии 101-летний бывший охранник концлагеря приговорен к пяти годам тюрьмы. Это самый пожилой человек, которого судили за преступления, совершенные во время Холокоста

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В Германии суд приговорил к пяти годам тюремного заключения 101-летнего Йозефа Шюца. Бранденбургский суд признал его виновным в соучастии в убийствах, происходивших с 1942 по 1945 год, когда 21-летний Шюц работал охранником в концлагере Заксенхаузен в Ораниенбурге.

Как пишет DW, Шюц стал самым пожилым человеком, который предстал перед судом за преступления, совершенные во время Холокоста, и был признан виновным.

Прокуратура обвиняла Шюца в причастности к убийству более трех с половиной тысяч узников лагеря, пособничеству в расстреле советских военнопленных и убийствам заключенных с помощью отравляющего газа. По мнению прокуратуры, Шюц «сознательно и добровольно» участвовал в казнях.

Подсудимый свою вину отрицал на протяжении всего судебного процесса, который начался зимой 2021 года, и заявлял, что не знал о происходивших массовых убийствах на территории лагеря.

Преследование нацистов низшего звена власти Германии начали около 10 лет назад, когда дело против надзирателя СС Ивана Демьянюка создало юридический прецедент, позволяющий выносить обвинительные приговоры за участие в холокосте без непосредственных доказательств убийств, а за пособничество и принадлежность к нацистскому режиму, пишет «Русская служба Би-би-си». Демьянюк — бывший охранник концлагеря Собибор — был в 2011 году признан виновным в соучастии в убийстве более 28 тысяч человек. Главной уликой в этом процессе было удостоверение СС Демьянюка, где Собибор был обозначен местом службы.

В 2015 году к двум годам был приговорен «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч заключенных. В 2017 году бывшего охранника Освенцима Райнхольда Ханнинга осудили на пять лет за соучастие в убийстве более 170 тысяч человек. В 2020 году бывший охранник в концлагере Шуттгоф Бруно Дей был приговорен к двум годам лишения условно за пособничество в убийстве более пяти тысяч человек. В 2021 году перед судом предстала бывшая секретарша Ирмгард Фюрхнер за соучастие в в убийстве более 11 тысяч человек в концлагере Штуттгоф. Всем осужденным на момент суда было более 90 лет.

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