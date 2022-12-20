«Несчастного снова закинули на 15 суток в ШИЗО». В камеру к Навальному опять посадили «немытого зека», который только что отбыл срок в изоляторе

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Политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, рассказал, что ему в камеру штрафного изолятора вновь подселили заключенного, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной».

Вот что сообщается 20 декабря в соцсетях оппозиционера:

Помните, я писал про несчастного бедолагу, которого сделали злостным нарушителем, только чтобы закинуть его в мою камеру ШИЗО, осложняя мне жизнь? Ну так вот. Он отсидел свои 15 суток, в легком шоке от происходящего и в сильном шоке от того, что ему, хромому, приходилось залезать на вторую койку, и вышел. А спустя два дня — та-дам! — его приводят снова. Несчастного снова закинули на 15 суток в ШИЗО за «курил в неположенном месте».

По словам Навального, подселить к нему бывшего сокамерника придумали сотрудники колонии, утвердив этот план лично у главы ФСИН РФ Аркадия Гостева.

«Ну то есть понятно, задача — достать меня, но нельзя же так бессовестно пользоваться живым человеком как инструментом, — пишет политик. — Про немытого зека никто даже и не подумал. Каково ему сидеть в ШИЗО, позволяет ли его здоровье? Для них людей не существует, это просто говорящий предмет, которым можно пользоваться как угодно».

Навальный добавил, что объяснил своему сокамернику, что «он должен стать самым чистым зеком на зоне, и тогда его использование потеряет смысл».

14 декабря стало известно, что Алексея Навального в девятый раз за полгода отправили в ШИЗО. Таким образом, он провел в изоляторе уже половину своего срока в колонии. По словам политика, его посадили в ШИЗО на 12 суток за то, что он в разговоре с сокамерником употребил слово ***** (блин). А накануне ему также вынесли выговор за слово ****** (ужас), которое он произнес, увидев состояние туалетной комнаты и санузла в колонии.