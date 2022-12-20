Курьеры «Яндекс.Еды» в Москве и Петербурге объявили забастовку

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В Москве и Санкт-Петербурге началась пятидневная забастовка курьеров, работающих в сервисе «Яндекс.Еда». Она продлится до 25 декабря. Об этом сообщает профсоюз «Курьер» в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, курьеры намерены добиваться повышения зарплат, заключения трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки.

Помимо этого, профсоюз предупредил, что на время забастовки курьеры не только откажутся от рабочих смен, но и будут «саботировать» работу ресторанов и кафе, задерживая очереди на кассах. По данным «Коммерсанта», к забастовке намерены присоединиться около 600 человек.

Профсоюз «Курьер» появился в июне 2020 года после того, как несколько десятков курьеров Delivery Club собрались возле офиса компании, протестуя против ухудшения условий труда, массовых увольнений и необоснованных штрафов, говорится на странице профсоюза во «ВКонтакте».

В апреле 2022 года Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал председателя профсоюза Кирилла Украинцева, признав его виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Подробнее о деле Кирилла Украинцева

Арестован лидер профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев Незадолго до этого профсоюз заявил, что службы доставки экономят на курьерах из-за войны и санкций — и что это уже привело к забастовке в Delivery Club

Подробнее о деле Кирилла Украинцева

Арестован лидер профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев Незадолго до этого профсоюз заявил, что службы доставки экономят на курьерах из-за войны и санкций — и что это уже привело к забастовке в Delivery Club