Курьеры «Яндекс.Еды» в Москве и Петербурге объявили забастовку
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
В Москве и Санкт-Петербурге началась пятидневная забастовка курьеров, работающих в сервисе «Яндекс.Еда». Она продлится до 25 декабря. Об этом сообщает профсоюз «Курьер» в своем телеграм-канале.
Согласно сообщению, курьеры намерены добиваться повышения зарплат, заключения трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки.
Помимо этого, профсоюз предупредил, что на время забастовки курьеры не только откажутся от рабочих смен, но и будут «саботировать» работу ресторанов и кафе, задерживая очереди на кассах. По данным «Коммерсанта», к забастовке намерены присоединиться около 600 человек.
Профсоюз «Курьер» появился в июне 2020 года после того, как несколько десятков курьеров Delivery Club собрались возле офиса компании, протестуя против ухудшения условий труда, массовых увольнений и необоснованных штрафов, говорится на странице профсоюза во «ВКонтакте».
В апреле 2022 года Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал председателя профсоюза Кирилла Украинцева, признав его виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.