Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании экстремистскими карт, «оспаривающих территориальную целостность РФ»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности».

Согласно законопроекту, к экстремистским материалам будут дополнительно причислять «предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».

За нарушение будет грозить административная ответственность: для физических лиц — арест на срок до 15 суток, для юридических лиц — штраф на сумму до одного миллиона рублей.

В пояснительной записке к законопроекту утверждалось, что в России «участились случаи распространения печатно-буклетной и картографической продукции, на которой те или иные части территории РФ (например, Крым, южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств». Депутаты считают, что такие «информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности РФ».

Как заметило «Агентство», сейчас даже на сайте Кремля карта России показывается без аннексированных в конце сентября регионов.

Главные новости дня

Война Трехсотый день

Главные новости дня

Война Трехсотый день