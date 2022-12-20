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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин якобы впервые побывал в зоне боевых действий.

20 декабря депутат Госдумы от «Единой России», генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев выложил в своем телеграм-канале фрагмент программы Владимира Соловьева «Полный контакт». В нем сам Гурулев заявил, что Путин «был в зоне ».

«Если касаться именно посещения зоны специальной военной операции, то здесь, конечно, крайне важно, что верховный не просто заслушивал обстановку и о чем-то говорил, а он со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал», — сказал Гурулев.

Песков прокомментировал «Российской газете» слова депутата так: «Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да». Других пояснений Песков не дал. «Российская газета» опубликовала новость с его комментарием под заголовком «В Кремле подтвердили поездку Путина в зону СВО».

Ранее Кремль рассказал, что 16 декабря Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в «спецоперации», и провел там совещание в высшим командованием российской армии. Где именно находится этот штаб, в сообщении не уточнялось.

Официально Путин еще ни разу не посещал зону боевых действий. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в 300-й день с начала полномасштабной войны приехал в Бахмут — город в Донецкой области, где в последние месяцы идут наиболее ожесточенные бои.

А вот что делал в 300-й день войны Путин 300 дней войны. Зеленский на линии фронта наградил солдат. Путин — в Кремле — наградил чиновников захваченных территорий Посмотрите, в чем разница