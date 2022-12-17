«Хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий». Кремль рассказал о работе Путина в военном штабе
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Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в «специальной военной операции», рассказали в Кремле.
В сообщении пресс-службы говорится, что президент «работал в штабе в течение всего дня» 16 декабря, заслушав доклады о ходе «спецоперации» и предложения военных по ближайшим и среднесрочным действиям.
На фото и видео, распространенных Кремлем с заседания в военном штабе, также присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин.
«Уважаемые товарищи, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал Путин, открывая заседание.
Где именно проходило совещание с участием президента, в сообщении не уточняется.
Путин еще ни разу не посещал зону боевых действий.