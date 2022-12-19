В Катаре задержали участников Pussy Riot. Они планировали выбежать на поле в финале ЧМ-2022 в знак протеста против войны
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В Катаре задержали трех участников группы Pussy Riot, которые намеревались провести акцию протеста во время финала чемпионата мира по футболу, пишет Deutsche Welle.
По данным немецких СМИ, среди задержанных — Петр Верзилов, Вероника Никульшина и еще одна активистка, чье имя не называется.
Участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле в финальном матче ЧМ, чтобы таким образом выразить протест против войны в Украине, лишения свободы Алексея Навального и подавления прав женщин в Иране. Акцию пресекли сотрудники сил безопасности на стадионе.
В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве члены Pussy Riot устроили протестную акцию «Милиционер вступает в игру», выбежав на поле в полицейской форме. За это их оштрафовали и отправили под арест.
В финале чемпионата мира по футболу в Катаре, прошедшем 18 декабря, сыграли сборные Аргентины и Франции. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, а дополнительное — 3:3. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина.