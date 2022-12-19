Киев атаковали дроны-камикадзе

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Обновлено. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 19 декабря Украину атаковали около 35 дронов-камикадзе, из них 30 были уничтожены. Ударные беспилотники были запущены с восточного побережья Азовского моря.

В ночь на 19 декабря Киев подвергся атаке дронов-камикадзе. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города. Воздушная тревога длилась более трех часов.

По данным главы городской военной администрации Сергея Попко, в воздушном пространстве над Киевом были зафиксированы более двух десятков иранских беспилотников Shahed. Средства ПВО сбили около 15 дронов. В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры.

В городе вводятся экстренные отключения электроэнергии.

В областной администрации также сообщают о повреждении частных домов в ходе атаки. По предварительным данным, два человека пострадали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

С начала октября Минобороны РФ наносит регулярные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В атаках также бывают задействованы беспилотники, которые Россия закупает у Ирана.

17 октября в результате атаки дронов на Киев был разрушен жилой дом, погибли несколько мирных жителей.

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