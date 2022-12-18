Одну из самых известных иранских актрис Таране Алидусти задержали за выступление в поддержку протестующих

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В Иране за выступление в поддержку протестующих была задержана одна из самых известных актрис страны Таране Алидусти. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на иранские информагентства.

Алидусти задержали через несколько дней после поста в , посвященного казни 23-летнего демонстранта Мохсена Шекари. В публикации актриса раскритиковала международные организации за то, что они не реагируют на действия иранских властей.

Поводом для задержания, согласно публикациям иранских агентств, стало то, что актриса публиковала «ложные и искаженные сообщения, провоцирующие бунты» и не предоставила властям «документы, подтверждающие свои утверждения», передает The Guardian.

Инстаграм-аккаунт Алидусти, на который были подписаны более восьми миллионов человек, сейчас недоступен. В ноябре актриса опубликовала там свою фотографию без хиджаба; пост набрал более миллиона лайков.

Фотография Алидусти без хиджаба, опубликованная в ноябре

38-летняя Таране Алидусти известна за пределами Ирана в том числе по роли в фильме «Коммивояжер», который в 2017 году получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2020 году ее приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно за критику полиции в твиттере.

Это далеко не первый случай задержания иранской знаменитости за поддержку протестующих. В ноябре были задержаны, в частности, актрисы Хенгаме Газиане и Катаюн Рияхи; позже их освободили.

По оценкам правозащитников, за время протестов в Иране были задержаны более 18 тысяч человек были задержаны. Более 450 человек, по данным правозащитных организаций, были убиты силовиками.

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