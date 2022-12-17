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Власти Липецка согласовали митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции отозвали разрешение

Источник: 7х7

Администрация Липецка отозвала ранее выданное разрешение на проведение 17 декабря на одной из городских площадей митинга против войны в Буркина-Фасо, пишет издание «7×7».

Заявку на акцию под лозунгом «Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фассо!» (орфография сохранена) подавал местный житель Александр Григорьев.

Получив согласие мэрии, он написал в соцсетях: «Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое».

Григорьев также добавил, что не против проведения митинга «Нет СВО!», но «при этом режиме нам приходится говорить рабским языком Эзопа».

Накануне акции Григорьев получил новое уведомление от властей о запрете митинга. Отказ в документе мотивировали тем, что заявитель «намеренно указал недостоверную информацию о цели митинга».

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