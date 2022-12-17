Власти Липецка согласовали митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции отозвали разрешение

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Администрация Липецка отозвала ранее выданное разрешение на проведение 17 декабря на одной из городских площадей митинга против войны в Буркина-Фасо, пишет издание «7×7».

Заявку на акцию под лозунгом «Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фассо!» (орфография сохранена) подавал местный житель Александр Григорьев.

Получив согласие мэрии, он написал в соцсетях: «Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое».

Григорьев также добавил, что не против проведения митинга «Нет !», но «при этом режиме нам приходится говорить рабским языком Эзопа».

Накануне акции Григорьев получил новое уведомление от властей о запрете митинга. Отказ в документе мотивировали тем, что заявитель «намеренно указал недостоверную информацию о цели митинга».

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