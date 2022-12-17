В украинской разведке заявили, что пока не наблюдают признаков подготовки к новому наступлению РФ

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Минобороны Украины не видит в настоящее время признаков формирования ударных групп для нового наступления российской армии, но это не значит, что такой угрозы нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Если говорить о самых простых очевидных вещах, то это формирование ударных группировок и подвод их к границе. Также есть много других источников, агентурные данные, они все суммируются, анализируются и делаются соответствующие выводы.

По состоянию на сейчас мы не видим, не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если эта угроза будет, у нас будет такая информация. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что Россия, по его мнению, начнет новое наступление в начале 2023 года и предпримет вторую попытку дойти до Киева.

В свою очередь командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук в разговоре со Sky News допустил, что Россия снова попытается атаковать Украину со стороны Беларуси в годовщину начала войны.

«Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы готовимся к этому. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача», — сказал он. — Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, может быть, позже. <…> Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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