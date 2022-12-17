The Moscow Times: Кремль поручил госкомпаниям найти позитивные инфоповоды для Путина

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Администрация президента РФ поручила госкорпорациям и главам российских регионов подготовить позитивную повестку из новостей и мероприятий, в которых мог бы принять участие Владимир Путин. Об этом изданию The Moscow Times рассказали источники, близкие к Кремлю, и представители компаний.

По задумке Кремля, такие инфоповоды должны улучшить имидж президента и помощь госпропаганде, которая теряет телевизионную аудиторию, пишет издание.

Социальное самочувствие россиян снижается, растет тревожность и уже накопилась усталость от затянувшейся войны. В этих условиях президент должен четко ассоциироваться у граждан с чем-то позитивным, быть «глашатаем хороших новостей», поясняют логику два несвязанных друг с другом чиновника.

Как обращают внимание источники The Moscow Times, похожий «инкубатор хороших новостей» для президента уже фактически запустился: например, за последнее время Путин по видеосвязи участвовал в запуске центра по воспроизводству индейки и отремонтированной автодороги, а также поздравлял с юбилеями сотрудников корпораций «Росатом» и «Ростех».

В начале декабря стало известно, что Владимир Путин отказался от проведения ежегодной большой пресс-конференции, а также может не огласить в 2022 году регулярное послание Федеральному собранию. Отмены таких публичных мероприятий с участием Путина связывают с военными неудачами российской армии в Украине.

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