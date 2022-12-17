Подмосковный военком заявил о возвращении к двухлетнему сроку службы по призыву. Минобороны РФ это отрицает

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Военный комиссар по городам Дмитров, Талдом и Дубна Московской области, подполковник Михаил Фотин заявил, что в 2023 году в России планируется увеличить срок службы по призыву до двух лет.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — сказал Фотин в эфире «Дмитров ТВ», ссылаясь на «официальную информацию» от военного комиссара Московской области.

Военком назвал решение об увеличении срока службы «вполне логичным», сославшись на вступление в НАТО «северных соседей» России. «Соответственно, необходимо будет формировать новые соединения, воинские части и комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву», — сказал он.

Вскоре после того, как на сюжет обратили внимание СМИ, он был удален с ютьюба.

Журналисты издания Msk1.ru дозвонились до Фотина за комментариями о сюжете и он ответил следующее: «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете». В беседе с изданием Baza военком добавил, что это видео «вообще двухлетней давности».

Днем 17 декабря в телеграм-канале Минобороны РФ появилось опровержение, подписанное военкомом Московской области Алексеем Астаховым. «В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в заявлении.

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