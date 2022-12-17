«Экологическая вахта Сахалина», попавшая в реестр «иноагентов», объявила о закрытии

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Общественная организация объявила о своем закрытии на следующий день после того, как Минюст РФ внес ее в реестр «иноагентов».

«27 лет мы трудились ради сохранения лососей и медведей, нерестовых рек и таежных лесов, косаток и белух, редких растений и исчезающего тайменя, чистого воздуха и заповедных территорий, зеленых насаждений Южно-Сахалинска и пригородных лесов. Мы вели судебные дела, обследовали реки, пресекали браконьерство, выявляли загрязнения и добивались наказания нарушителей… Но теперь кто-то наверху вдруг решил, что мы иностранные агенты — находимся под „иностранным влиянием“ и занимаемся политической деятельностью», — говорится в «прощальном посте» организации в телеграм-канале.

Активисты заявили, что «категорически не согласны» с решением Минюста РФ, поскольку не нарушали никаких законов и работали «только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы».

«Времена не выбирают, но можно выбрать как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — заключили в организации.

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