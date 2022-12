Twitter заблокировал аккаунты журналистов ведущих американских СМИ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Twitter заблокировал аккаунты нескольких журналистов, работающих в ведущих американских СМИ, в том числе в CNN, The New York Times и The Washington Post.

WP пишет, что блокировки произошли на следующий день после того, как владелец Twitter Илон Маск объявил, что в соцсети больше нельзя размещать информацию о местонахождении пользователей в режиме онлайн. Перед этим в Лос-Анджелесе, как говорил Маск, «сумасшедший сталкер» некоторое время преследовал сына Маска, приняв его за отца.

Аккаунты журналистов заблокировали без объяснения причин. WP полагает, что это произошло из-за изменений в политике компании в отношении « ». Издание связало это с твитом Маска, в котором бизнесмен заявил, что «если бы кто-то раскрыл информацию о местонахождении и адреса журналистов The New York Times, то ФБР начали бы расследование, на Капитолийском холме начались бы слушания, а Байден выступал бы с речами о конце демократии».

При этом сами журналисты заявили, что не публиковали запрещенной информации, но, отмечает WP, они все освещали историю Джека Суини, аккаунты которого заблокировали накануне за то, что в них публиковалась информация о перелетах ряда знаменитостей, включая Илона Маска.

Позже Маск запустил два опроса, в которых спросил, когда следует разблокировать аккаунты, отслеживавшие его перемещения. В обоих случаях ответ «сейчас» набрал больше голосов. После этого бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что «критиковать его целый день это абсолютно нормально, а вот отслеживать его местонахождение и подвергать опасности его семью — нет».

Что происходит в Twitter

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит