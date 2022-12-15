Илон Маск подал в суд на пользователя Twitter, который следил за его самолетом, а также самолетами Гейтса и Путина. Его аккаунты в соцсети заблокировали

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Владелец соцсети Twitter, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что подал в суд на 20-летнего Джека Суини, владельца аккаунта @ElonJet в Twitter, публикующего информацию о перемещениях самолета бизнесмена.

По словам Маска, обращению в суд предшествовал инцидент, который произошел накануне в Лос-Анджелесе. Тогда некий «сумасшедший сталкер» некоторое время преследовал сына бизнесмена, приняв за отца, а позже заблокировал его машину и залез на капот.

После произошедшего Маск заявил, что любая учетная запись в Twitter, передающая информацию о местонахождении пользователей в реальном времени, будет заблокирована, поскольку это представляет угрозу для физической безопасности людей. Также он добавил, что подал в суд на неназванные организации, которые поддерживали причинение вреда его семье.

Сам Джек Суини, с которым собрался судиться Маск, заявил BBC News, что не имеет отношения к случаю, произошедшему с сыном бизнесмена. Также он сообщил, что его аккаунт в Twitter, у которого более полумиллиона подписчиков, заблокировали 14 декабря. Кроме того, Суини рассказал CNN, что годом ранее Маск уже обращался к нему с просьбой удалить аккаунт @ElonJet. По его словам, тогда бизнесмен предложил ему пять тысяч долларов, но он попросил 50 тысяч и Маск отказался.

BBC News пишет, что Суини также отвечал за десятки других аккаунтов, которые следили за перелетами знаменитостей, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, основателя Amazon Джеффа Безоса и гендиректора Марка Цукерберга. Кроме того, Суини отслеживал самолеты, которыми мог летать президент России Владимир Путин. Большинство из этих учетных записей также оказались заблокированы.

Осенью 2022 года Илон Маск стал единственным владельцем Twitter, после чего в компании произошли реформы, которые привели к массовому увольнению сотрудников, а также к различным изменениям в работе самой соцсети. Маск предупредил, что Twitter в ближайшие месяцы будет делать «много тупых вещей». «Мы оставим то, что работает и изменим те вещи, которые не работают», — заявил бизнесмен.

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