ЦБ РФ заявил о нехватке рабочей силы из-за мобилизации

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Банк России в материалах по итогам заседания совета директоров по сообщает, что в РФ из-за мобилизации «во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы».

Безработица в РФ находится на историческом минимуме, отметил регулятор, а рост ускоряется и может опережать рост производительности труда.

«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда», — подчеркнули в ЦБ РФ.

Ключевую ставку, как и прогнозировалось, Банк России решил сохранить на прежнем уровне — 7,5% годовых.

Мобилизация в России была объявлена в сентябре. Пункт президентского указа, в котором говорилось о численности призыва, был засекречен. Власти заявляли, что призвать собираются 300 тысяч человек. Предполагалось, что работающие в ряде отраслей получат бронь от мобилизации, однако известны многочисленные случаи, когда сотрудников забирали в армию несмотря на полагающуюся им отсрочку.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября говорил, что в России мобилизованы 318 тысяч человек — при официально заявленном плане призвать 300 тысяч.

Власти РФ в ноябре объявили завершении мобилизации, но юридически это так и не закреплено — соответствующий указ президента не издан.

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