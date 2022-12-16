Источник РИА Новости сообщил о повышении температуры на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-22» до 50 градусов. «Роскосмос» это не подтверждает

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Из-за аварии в системе охлаждения температура на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» за сутки поднялась до 50 градусов Цельсия, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Сейчас специалисты Роскосмоса пробуют различные способы ее снижения, добавил собеседник агентства. Другой источник РИА Новости сказал, что из-за аварии приборы «Союза» могут выйти из строя.

Бывший член отряда российских космонавтов, Герой России Михаил Корниенко в разговоре с изданием «Звезда» назвал ситуацию на «Союзе» «нехорошей». Возможно, «Союз» придется отшлюзовывать от МКС, а для возвращения космонавтов на Землю использовать другой корабль, допустил он. Корниенко добавил, что на его памяти подобный инцидент произошел впервые.

При этом «Роскосмос не подтвердил повышение температуры на «Союзе» до 50 градусов Цельсия. В госкорпорации заявили, что температура в жилом объеме пристыкованного к МКС корабля составляет 30 градусов и что это незначительное повышение, не критичное для работы техники. Экипаж доложил об отсутствии угрозы для жизни и здоровья, подчеркнул «Роскосмос».

Корабль «Союз МС-22» пристыковался к МКС в сентябре. Этот полет стал первым в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном между Россией и США летом 2022 года. В октябре к МКС на американском корабле Crew Dragon отправилась российский космонавт Анна Кикина.

Всего на МКС сейчас находятся три космонавта «Роскосмоса», три астронавта NASA и один японский астронавт.

Полет экипажа корабля «Союз МС-22» должен продлиться 188 суток, окончание миссии намечено на 28 марта. Экипаж должен был совершить пять выходов в открытый космос, но 15 декабря один из них был отменен по техническим причинам. Позднее «Роскосмос» заявил об утечке в системе охлаждения корабля, которую могло вызвать попадание микрометеорита.

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