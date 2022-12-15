Жителя Хабаровска приговорили к 12 с половиной годам по обвинению в попытке продать Украине «информацию, составляющую гостайну»

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Житель Хабаровска Вячеслав Мамуков приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, относящиеся к гостайне, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мамуков, заявили в ФСБ, по роду своей деятельности имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и, преследуя корыстный умысел, инициативно «связался через интернет с представителями украинской спецслужбы и предложил передать им за деньги данные, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России».

О какой именно информации идет речь, в ЦОС ФСБ не уточнили, заявив лишь, что эти сведения составляли не только государственную, но и коммерческую тайну, и касались объектов транспортной инфраструктуры.

Преступный умысел, как сообщается, не удалось реализовать «в результате мер, своевременно принятых сотрудникам ФСБ».

Другие детали, в том числе, какой суд рассматривал дело Мамукова и признал ли он свою вину, в ЦОС ФСБ раскрывать не стали.

Российские спецслужбы регулярно заявляют о задержанных и осужденных за госизмену и попытку передать за рубеж сведения, составляющие гостайну. Такие дела слушаются в закрытом режиме, о них, во многих случаях, объявляют только после приговора.

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