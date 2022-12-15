Центр Донецка обстреляли из «Градов». Глава аннексированного города заявил о «самом массированном ударе с 2014 года»

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Назначенный Россией мэр аннексированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря центр Донецка подвергся «самому массированному удару начиная с 2014 года». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кулемзина, по Донецку выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня «Град». Ссылаясь на слова очевидцев, он сообщил, что есть «прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному». Кроме того, по его словам, под обстрел попал студенческий городок, а также детсад.

Из-за обстрела, по данным самопровозглашенной ДНР, пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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