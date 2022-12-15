Канада возобновила санкции против турбин «Северного потока»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Власти Канады восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток — 1», сообщает Reuters.
Канадские власти отозвали временное разрешение, которое позволило вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Канаде.
В июле Канада вывела из-под санкций шесть турбин для «Северного потока», которые проходили техническое обслуживание в Монреале, и, несмотря на протесты Украины, разрешили отправить турбины обратно в Германию для последующей передачи «Газпрому». Российская сторона отказалась принимать отремонтированную турбину.
Летом 2022 года «Газпром» сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1», а к началу сентября полностью остановил трубопровод. В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море обнаружили утечки, произошедшие из-за взрывов.