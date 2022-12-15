Канада возобновила санкции против турбин «Северного потока»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Власти Канады восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток — 1», сообщает Reuters.

Канадские власти отозвали временное разрешение, которое позволило вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Канаде.

В июле Канада вывела из-под санкций шесть турбин для «Северного потока», которые проходили техническое обслуживание в Монреале, и, несмотря на протесты Украины, разрешили отправить турбины обратно в Германию для последующей передачи «Газпрому». Российская сторона отказалась принимать отремонтированную турбину.

Летом 2022 года «Газпром» сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1», а к началу сентября полностью остановил трубопровод. В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море обнаружили утечки, произошедшие из-за взрывов.

Читайте также

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года

Читайте также

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года