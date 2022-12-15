Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

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Европейский парламент поддержал резолюцию о признании геноцидом украинского народа.

За документ проголосовали 507 депутатов парламента, против — 12, еще 17 человек воздержались. Всего в Европарламенте 705 депутатов.

В резолюции, в частности, говорится, что прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа Сталина привели к тому, что Россия сейчас «является ». В документе также проводятся параллели между Голодомором и преступлениями, которые Россия совершает в настоящее время во время вторжения в Украины.

Депутаты Европарламента призывают все страны и организации, которые пока не признали Голодомор геноцидом украинского народа, сделать это.

Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Среди других стран, которые официально дали этому событию такую же оценку, США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия и другие. В частности, немецкий парламент (Бундестаг) принял соответствующую резолюцию 30 ноября.