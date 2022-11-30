Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Парламент ФРГ (Бундестаг) большинством голосов поддержал резолюцию о признании геноцидом украинского народа. Депутаты от Левой партии и ультраправой «Альтернативы для Германии» от голосования воздержались. Об этом сообщается на сайте Бундестага.

«Массовая гибель людей от голода [в период Голодомора] не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор представляет собой преступление против человечности», — говорится в тексте резолюции.

Депутаты Бундестага призвали правительство ФРГ продолжать поддерживать память о жертвах Голодомора, противодействовать попыткам продвижения «однобоких российских исторических нарративов», а также продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку в ее конфликте с Россией.

Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Среди других стран, которые официально дали этому событию такую же оценку, США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия и другие.

Ранее сообщалось, что МИД Германии выступает против объявления Голодомора геноцидом. С просьбой признать его таковым к немецким властям обращались Верховная рада, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Украины Владимир Зеленский.

Россия официально не считает Голодомор геноцидом, ссылаясь на то, что в результате массового голода 1932-1933 годов погибли не только жители Украины, но и представители других народов. Осенью 2022 года в аннексированном Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора.

Можно ли считать Голодомор геноцидом, по просьбе «Медузы» подробно объяснял доктор исторических наук профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Голод в современной Украине

«Не думала, что хлеб может быть красивым» Многим украинцам из-за войны пришлось в XXI веке столкнуться с настоящим голодом. Прочитайте наш материал, чтобы понять — каково это

Голод в современной Украине

«Не думала, что хлеб может быть красивым» Многим украинцам из-за войны пришлось в XXI веке столкнуться с настоящим голодом. Прочитайте наш материал, чтобы понять — каково это