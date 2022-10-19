В аннексированном Мариуполе демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора»

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Администрация аннексированного Мариуполя в Донецкой области Украины демонтировала мемориал «Жертвам 1932-1933 годов и политических репрессий», который с 2004 года стоял в центре города недалеко от драмтеатра.

Невысокий гранитный памятник с колосьями, перетянутыми лентой, и колючей проволокой демонтировали с помощью автокрана и погрузили на грузовик, следует из видеозаписи, которое распространило РИА Новости. По информации российского государственного агентства, гранит будет переработан в строительные материалы.

РИА Новости привело комментарии нескольких местных жителей, которые поддержали демонтаж памятника. Так, сотрудник Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский заявил, что «наиболее пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс», а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.

Глава штаба организации «Молодая Республика» Евгения Кротова в то же время сказала агентству, что «мы сносим не памятник, а символ политического дезинформирования».

Власти Украины считают Голодомор геноцидом украинского народа. Власти России с такой оценкой не согласны и указывают, что во время голода массово погибали не только этнические украинцы, но и представители других народов.

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