Киев атаковали беспилотники. Обломки дронов повредили пять зданий в городе
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Обновление. Мэр Киева Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что ВСУ сбили над Киевом и областью 13 дронов-камикадзе. Обломки беспилотников повредили одно административное здание и четыре жилых дома в Шевченковском районе города. Еще один частный дом поврежден в результате атаки в селе Вишневое, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В Шевченковском районе Киева произошли взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробнее — позже», — написал Кличко в своем телеграм-канале.
Утром 14 декабря в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщают украинские СМИ, жители Киева слышали звуки беспилотников и взрывов, а также видели несколько вспышек.
В Киевской области после объявления воздушной тревоги сработали системы противовоздушной обороны, рассказал глава областной администрации Алексей Кулеба.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.