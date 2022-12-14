Госдума приняла в первом чтении законопроект против «диверсионной деятельности». За нее будут наказывать вплоть до пожизненного заключения

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на «защиту страны и граждан от террористической и диверсионной угроз».

Документ, внесенный в парламент 380 депутатами 8 декабря, дополняет Уголовный кодекс РФ тремя новыми статьями: 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Наказание для диверсантов будет максимально жестким».

Согласно законопроекту, склонение и вербовка, финансирование диверсий, обучение им, а также создание диверсионных сообществ будет наказываться лишением свободы вплоть до пожизненного. За участие в диверсионных сообществах будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

Действующее законодательство предполагает пожизненный срок по статье о диверсии, если в результате таких действий есть погибшие.

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