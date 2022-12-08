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Депутаты Госдумы РФ предложили нижней палате парламента рассмотреть законопроект, который дополняет Уголовный кодекс новыми составами преступлений, касающимися диверсионной деятельности.

Так, парламентарии предлагают включить в УК новые статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

Эти статьи дополнят УК новыми составами преступлений, устанавливающими ответственность за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение в совершение диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участия в нем.

Во всех случаях, кроме пособничества диверсии, предлагается ввести максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Действующее законодательство предполагает пожизненный срок по статье о диверсии, если в результате таких действий есть погибшие.

Кроме того, депутаты предлагают блокировать счета подозреваемых и обвиняемых по новым статьям.

Авторами обоих законопроектов выступили более 380 депутатов, отмечает . Во всех случаях в их число вошли спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители думских фракций и депутаты-единороссы.