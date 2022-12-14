Bloomberg: Apple планирует разрешить установку приложений на свои устройства из сторонних магазинов

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Компания Apple может разрешить пользователям устанавливать приложения на iPhone и iPad из сторонних магазинов. Ранее это можно было сделать только из фирменного магазина App Store, сообщает Bloomberg.

По информации издания, нововведение было предусмотрено законом Евросоюза «О цифровых рынках», который должен вступить в силу в ближайшие месяцы. Этот закон, в частности, предполагает, что такие компании, как Apple и Google, должны упростить пользователям доступ к базовым настройкам устройств, а также установке сторонних приложений.

Несмотря на то, что компании не обязаны выполнять все требования закона до 2024 года, по информации Bloomberg, Apple может внести необходимые изменения уже в 2023 году в рамках обновления iOS 17.

Ожидается, что первоначально изменения коснутся только европейского рынка, однако эксперты считают, что позже другие страны могут принять аналогичные законы.

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В конце октября стало известно, что Apple переведет свои устройства на USB-C в рамках требования закона Евросоюза об унификации зарядных портов электронных устройств. По данным Bloomberg, первый iPhone с портом USB-C выйдет в 2023 году.

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