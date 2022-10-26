Apple подтвердила, что новые айфоны получат порт USB-C

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Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак подтвердил, что из-за нового закона Евросоюза об унификации зарядных портов электронных устройств компания будет вынуждена перевести свои устройства на USB-C.

«Очевидно, нам придется подчиниться. У нас нет выбора», — ответил на вопрос журналистов Джосвиак во время пресс-конференции. На вопрос, планирует ли компания сохранить порт Lightning в устройствах, продаваемых за пределами ЕС, вице-президент Apple не ответил.

Джосвиак подчеркнул, что в Apple недовольны сложившейся ситуацией, напомнив, что несколько лет назад ЕС уже пытался ввести единый стандарт зарядки и им должен был стать Micro USB.

По данным Bloomberg, первый iPhone с портом USB-C выйдет в 2023 году.

Закон об унификации зарядных портов был почти единогласно принят Европейским парламентом в начале октября 2022 года — 602 парламентария проголосовали «за», 13 «против» и 8 воздержались. Согласно закону, все мобильные телефоны, планшеты, камеры и другие устройства, заряжаемые через проводной кабель, должны будут перейти на USB-C к концу 2024 года. С весны 2026 года правило также будет распространяться на ноутбуки. По мнению ЕС, данный закон позволит снизить количество электронных отходов, поскольку с покупкой нового устройства не будет необходимости приобретать новую зарядку.

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